Глава Евросовета Мишель назвал ожидаемой остановку «Северного потока»

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что решение об остановке трубопровода «Северный поток» не стало неожиданностью, сообщает РИА «Новости».

«Использование газа в качестве оружия не изменит решимость ЕС», — отметил он.

Мишель добавил, что Евросоюз только ускорит путь к энергетической независимости.

Ранее в компании «Газпром» заявили, что транспорт газа по «Северному потоку» остановлен на неопределенный срок из-за выявленных неисправностей и до устранения замечаний к работе оборудования.

В ответ на это в Siemens сообщили о готовности принять участие в техобслуживании «Северного потока».

В свою очередь руководитель пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что ЕК считает решение не возобновлять работу «Северного потока» из-за неисправностей «цинизмом».