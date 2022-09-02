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«Газпром»: транспорт газа по «Северному потоку» остановлен до устранения неисправностей

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Bernd Thissen/dpa/Global Look Press

В компании «Газпром» заявили, что транспорт газа по «Северному потоку» остановлен на неопределенный срок из-за выявленных неисправностей и до устранения замечаний к работе оборудования. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

«При проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 (ГПА №24) КС «Портовая», выполняемых совместно с представителями компании Siemens, обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава», — говорится в публикации.

В компании отметили, что транспорт газа по «Северному потоку» полностью остановлен до устранения замечаний.

Ранее агентство Bloomberg утверждало, что поставки российского газа в Европу по «Северному потоку» возобновятся 3 сентября 2022 года на 20% от запланированной мощности. Это произойдет после завершения планового ремонта трубопровода.

На этом фоне цены на газ и электроэнергию отступили от рекордных значений прошлой недели, но по-прежнему торгуются на повышенных уровнях. Стоимость МВт/ч в Нидерландах уменьшилась на 6,2%, достигнув €228. За неделю цена снизилась еще больше — примерно на 33%, что стало самым большим падением с 11 марта.

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