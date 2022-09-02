Финская компания Huhtamaki продала российский бизнес владельцу «Вкусно – и точка»

Финский производитель упаковки Huhtamaki продал свои российские активы холдингу Espetina, принадлежащему владельцу сети «Вкусно — и точка» Александру Говору и его партнеру Юрию Кушнерову. Сообщение об этом появилось на сайте компании.

Уточняется, что сделка включает в себя четыре производственных подразделения Huhtamaki в России, на которых работают 724 человека. Сумма сделки составила 151 млн евро (9,1 млрд руб.).

Генеральный директор Huhtamaki Шарль Хеольме пояснил, что «нынешнее развитие ситуации и долгосрочные перспективы» компании в России помешают реализации ее стратегии роста. Он также отметил, что компания провела юридическую экспертизу, чтобы найти наилучшего покупателя и будущего партнера для местных сотрудников Huhtamaki — им стала компания Espetina.

Huhtamaki работает в России с 1993 года. Компания производит бумажные и пластиковые стаканчики, а также крышки и контейнеры для еды. Среди клиентов фирмы KFC, Burger King и IKEA. 14 апреля 2022 года руководство Huhtamaki заявило о планах уйти с российского рынка.

Ранее сообщалось, что владелец сети ресторанов «Вкусно – и точка» Александр Говор планирует купить активы Huhtamaki.