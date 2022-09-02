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Sky News: главы Минфинов стран G7 согласились установить потолок цены на нефть из РФ

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Dmitry Lovetsky/AP

лавы Минфинов стран «Большой семерки» (G7) согласились установить потолок цены на российскую нефть. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

«Министры финансов G7 согласились установить потолок цены на российскую нефть в ходе видеоконференции», — написала корреспондент телеканала.

По данным ТАСС, министры договорились призвать к созданию международной коалиции для поддержания потолка цен на газ из РФ.

Ранее газета Financial Times сообщала, что страны «Большой семерки» (G7) планируют поддержать введение предельного лимита цен на российскую нефть с 5 декабря, в отношении нефтепродуктов РФ ограничения могут начать действовать с 5 февраля 2023 года.

Об этом же сообщала газета The Wall Street Journal. Источники издания отмечали, что план в том числе предполагает введение потолка цен на нефтепродукты, произведенные в РФ.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал «абсурдным решением» возможное введение ограничений цен на нефть из РФ.

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