Sky News: главы Минфинов стран G7 согласились установить потолок цены на нефть из РФ

лавы Минфинов стран «Большой семерки» (G7) согласились установить потолок цены на российскую нефть. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

«Министры финансов G7 согласились установить потолок цены на российскую нефть в ходе видеоконференции», — написала корреспондент телеканала.

По данным ТАСС, министры договорились призвать к созданию международной коалиции для поддержания потолка цен на газ из РФ.

Ранее газета Financial Times сообщала, что страны «Большой семерки» (G7) планируют поддержать введение предельного лимита цен на российскую нефть с 5 декабря, в отношении нефтепродуктов РФ ограничения могут начать действовать с 5 февраля 2023 года.

Об этом же сообщала газета The Wall Street Journal. Источники издания отмечали, что план в том числе предполагает введение потолка цен на нефтепродукты, произведенные в РФ.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал «абсурдным решением» возможное введение ограничений цен на нефть из РФ.