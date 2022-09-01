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«Газпром» с начала года сократил объем добычи газа на 14,6% и снизил экспорт на 37,4%

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Павел Львов/РИА «Новости»

Российская государственная энергетическая компания «Газпром» отчиталась о снижении объема добычи газа на 14,6% с начала 2022 года относительно 2021 года. Информацию об этом пресс-служба предприятия опубликовала на своем сайте.

Уточняется, что с января по август специалисты компании добыли 288,1 млрд куб. м газа. При этом за первые восемь месяцев 2022 года «Газпром» сократил уровень продажи газа за границу на 37,4%, до 82,2 млрд куб. м.

«Даже близкие к максимальным запасы в ПХГ (подземных хранилищах газа) крупных европейских стран не гарантируют надежное прохождение предстоящего осенне-зимнего периода (данными государствами)», — сказано в пресс-релизе «Газпрома».

Накануне агентство ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe написало, что страны Европы смогли заполнить свои подземные газохранилища (ПХГ) на 80% перед зимой.

В тот же день глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что уровень заполненности ПХГ в России достиг рекордных 92%. А к началу отопительного сезона суточный отбор топлива из подземных хранилищ может достигнуть рекордных показателей.

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