Объем международных резервов России сократился за неделю на 1,3%, до $566,8 млрд

Международные резервы России, по состоянию на 26 августа 2022 года, снизились за неделю на 1,3% (или на $7,2 млрд), до $566,8 млрд. Информацию об этом опубликовала пресс-служба российского Центробанка на своем сайте.

«Объем международных резервов по состоянию на 26 августа составил $566,8 млрд, сократившись за неделю на $7,2 млрд, или на 1,3%, под воздействием отрицательной переоценки», — отмечается в сообщении.

За неделю до этого, 25 августа, сообщалось, что уровень российских международных резервов по состоянию на 19 августа снизился до $574 млрд.

Международные резервы страны складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ) и других резервных ценных бумаг.

Ранее 1 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на данные проекта правительства написало, что Россия рассматривает возможность закупить в этом году $70 млрд в «дружественных» валютах, включая китайский юань, что необходимо для замедления роста курса рубля.