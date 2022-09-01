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Постпред Франции при ООН усомнился в том, что Украина сможет вернуть утраченные территории

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Reuters

Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер усомнился в том, что Украина сможет вернуть утраченные территории. Об этом он сказал в интервью агентству Anadolu.

«Честно говоря, я сомневаюсь, что Украина сможет вернуть утраченные территории. Они пытаются помешать наступлению России. Я не думаю, что они смогут вывести русских из Донбасса и Крыма. Это нереально. Подождем и увидим», — сказал дипломат.

По его мнению, конфликт будет продолжаться «какое-то время», и ожидать прекращения огня в ближайшее время не стоит.

Постпред также назвал «очень полезными» посреднические усилия Турции по урегулированию ситуации, отмечая, что Франция «также заинтересована в этом вопросе».

«Президент Макрон также общается с двумя лидерами и продолжит попытки», — добавил дипломат.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее призвал брать в расчет то, что многие государства не разделяют взгляды Запада или придерживаются нейтральной позиции относительно происходящего на Украине. Политик отметил, что с точки зрения демографии эти государства представляют значительную часть населения Земли.

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