Песков возложил ответственность на Европу в ситуации с турбинами для «Северного потока»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сложности с обслуживанием оборудования газопровода «Северный поток», а также юридические проблемы, возникшие из-за западных санкций, «создают клубок проблем» для поставок российского газа в Европу.

«Производителем [оборудования] является Siemens, это очень высокотехнологичное оборудование, вряд ли в мире можно найти много фирм, которые способны его обсуживать. Кроме того, есть долгосрочные контракты по сервисному обслуживанию. Там есть юридические проблемы с тем, что этот контракт с британской дочкой «Сименса», которая работает по британскому праву», — рассказал представитель Кремля, напомнив, что Лондон ввел внушительные санкции в отношении предприятий и граждан РФ.

Песков подчеркнул, что российский «Газпром» готов и хочет и дальше выполнять свои обязанности.

«Это, действительно, кризисная ситуация. Здесь, конечно, хочется призвать к здравому смыслу вот этих контрагентов «Газпрома», но пока можем только констатировать большой дефицит здравого смысла с их стороны», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

31 августа «Газпром» прекратил поставки по «Северному потоку». В компании заявили, что это связано с проведением технического обслуживания, которое продлится трое суток – до второго сентября. Затем газопровод снова запустят, но из-за того, что работу магистрали обеспечивает лишь одна турбина, транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки – 20% от максимальной пропускной мощности.

Компания Siemens Energy заявила, что не участвует в ремонтных работах на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток — 1», проводимых «Газпромом».