Миллер заявил о «санкционной ловушке» для Запада с «Северным потоком»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что западные политики ввели столько санкций, что сами оказались в «санкционной ловушке». Об этом сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что компрессорная станция «Портовая» сейчас загружена на 20% из-за антироссийских санкций.

«Наши оппоненты выпустили уже такое большое количество санкционных документов, что создали ситуацию, которую можно назвать как санкционная запутанность», — сказал Миллер, добавляя, что западные политики «уже сами запутались в этих документах, сами запутались в этих санкциях и сами попали в свою же собственную санкционную ловушку».

31 августа «Газпром» прекратил поставки по «Северному потоку». В компании заявили, что это связано с проведением технического обслуживания, которое продлится трое суток – до второго сентября. Затем газопровод снова запустят, но из-за того, что работу магистрали обеспечивает лишь одна турбина, транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки – 20% от максимальной пропускной мощности.

На фоне приостановки поставок цены на газ выросли на 5,5% и превысили $2 900 за 1 тыс. куб. м.

В Кремле обвинили страны Европы в прекращении работы газопровода, говоря, что причиной остановки стали санкции.