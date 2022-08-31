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ЦБ рекомендовал банкам раскрывать всю информацию о выпуске и обслуживании платежных карт

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Global Look Press

Центральный банк рекомендовал российским банкам раскрывать клиентам всю информацию о выпуске и обслуживании дебетовых платежных карт. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Эта информация позволит гражданам получать необходимые данные по картам, сравнивать их и делать более осознанный выбор до заключения договора с кредитной организацией, считают в ЦБ.

«Информация в таких таблицах должна поддерживаться в актуальном состоянии и размещаться в местах обслуживания клиентов в офисах банков, на их сайтах, в мобильных приложениях, а также предоставляться клиентам при консультировании», — добавили в ЦБ.

Ранее сообщалось, что объем выданных ипотечных кредитов в июле 2022 года резко вырос в сравнении с показателями июня, достигнув отметки 341 млрд рублей. Рост составил 35%, свидетельствуют статистические данные Центробанка России.

За прошедший месяц банки одобрили около 91,6 тыс. ипотек — на 40% больше, чем месяцем ранее. Москва стала лидером по объему предоставленных кредитов — размер ипотечных займов в столице составил 54,9 млрд рублей. Следом расположились Московская (29,9 млрд рублей) и Воронежская (3,8 млрд рублей) области.

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