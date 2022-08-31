Глава «Газпрома» рассказал о причинах изменения мировой энергосистемы

Изменения мировой энергосистемы обусловлены фундаментально ошибочными решениями зарубежных регуляторов и санкционной политикой. Об глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил во время выступления на совещании по случаю Дня работников нефтяной и газовой промышленности, стенограмма которого опубликована на сайте компании.

В своей речи Миллер отметил, что в 2022 году «День нефтяника» проходит на фоне масштабных изменений, происходящих на газовых рынках и в энергетической мировой системе в целом.

«Как мы неоднократно отмечали, причины этого кроются в ошибочных — и не просто ошибочных, а в фундаментально ошибочных — решениях зарубежных, западных регуляторов и в санкционной политике», — заявил он.

Ранее сообщалось, что акции «Газпрома» выросли на 35,3% на фоне новостей рекомендации совета директоров «Газпрома» выплатить первые в истории компании промежуточные дивиденды.

30 августа «Газпром» подтвердил остановку работы трубопровода «Северный поток — 1» с 31 августа по 3 сентября в связи с ремонтом газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая».