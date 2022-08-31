Города Нидерландов попросили временно снять с них антироссийские санкции

Несколько городских советов в Нидерландах обратился с просьбой к правительству страны временно снять с них исполнение санкций, которые были введены Евросоюзом (ЕС) против России, пишет портал Euractriv.

Города Нидерландов призвали временно освободить их от антироссийских санкций из-за трудностей в поиске альтернатив энергоресурсам страны. Они указали на высокие цены на энергоносители.

Такую заявку подали восемь городов.

Сопредставитель министра по вопросам климата и энергетики Роба Йеттена Питера тен Брюггенкате предположил, что власти сделают исключения, если ни одна организация не станет участвовать в тендере или если совет сможет доказать свою неспособность финансово обеспечить исполнение контракта.

Ранее министр иностранных дел Португалии Жуау Гомеш Кравиньу обвинил страны Европейского союза в неумении найти адекватное решение для преодоления энергетического кризиса.

Также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в условиях энергетического кризиса готовится экстренная реформа европейского рынка электроэнергии.