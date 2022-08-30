Британия одобрила продление антидемпинговых мер на хладнокатаную сталь из России и Китая

Власти Великобритании одобрили рекомендации о продлении антидемпинговых мер на хладнокатаную сталь из России и Китая. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Антидемпинговые пошлины на хладнокатаную сталь из России и Китая сроком на пять лет были введены Еврокомиссией 4 августа 2016 года. После выхода Британии из ЕС меры торговой защиты, представляющие интерес для британских производителей, были перенесены в британское законодательство.

«Правительство согласилось с рекомендацией Управления по защите торговли по антидемпинговым мерам в отношении импорта холоднокатаного проката из Китая и России о продлении ограничений», — говорится в сообщении.

Антидемпинговые меры позволят Британии не закупать российскую и китайскую хладнокатаную сталь по заниженным ценам вплоть до 2026 года. Подобный шаг поможет местным производителям эффективнее конкурировать с иностранными поставщиками, что полностью соответствует экономическим интересам страны, отмечается в документе.

«Отмена антидемпинговых мер нанесла бы ущерб британским производителям, которые производят 40-50% рынка Великобритании, с годовым совокупным оборотом в 685 миллионов фунтов стерлингов», — пришли к выводу эксперты Управления по торговым средствам правовой защиты Великобритании.

10 июля вице-президент ассоциации «Русская сталь» Андрей Леонов заявил, что российские сталелитейные компании снизили производство стали в июне на 20-50%. При этом себестоимость производства выросла на 50%, а рыночные цены на сталь откатились к уровню 2020 года, снизившись на 35%.