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Reuters: в Чехии 9 сентября пройдет срочная встреча министров энергетики ЕС

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Depositphotos

Чехия 9 сентября созовет внеочередное заседание министров энергетики Евросоюза. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра промышленности и торговли Чехии Йозефа Сикелу.

Отмечается, что Прага заявила о намерении созвать срочную встречу 26 августа.

Ранее премьер-министр Петр Фиала в своем Twitter также рассказал, что председательствующая в ЕС Чехия созовет внеочередную встречу министров энергетики.

По его словам, на этом заседании планируется рассмотреть конкретные чрезвычайные меры по решению энергетической ситуации.

28 августа канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал остановить «безумие», которое творится на рынке энергетики и выработать единое решение для ЕС.

Он также призвал отказаться от принципа привязки цены на газ к стоимости электроэнергии.

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