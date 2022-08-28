В Белоруссии предложили расширить взаимодействие с промышленными предприятиями из России

Промышленные предприятия Белоруссии и России должны расширять взаимодействие. Об этом заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик в эфире телеканала «Беларусь-1».

Среди положительных примеров успешной совместной работы он назвал взаимодействие белорусских производителей с российской компанией «Камаз» и Петербургским тракторным заводом.

«Хватит каждому выдумывать какую-то комплектующую, лучше кооперироваться, создавать определенные узлы в Беларуси и отдельные узлы, допустим, на «Камазе» в Российской Федерации, а затем, соответственно, обмениваться», — сказал вице-премьер.

Пархомчик добавил, что белорусское предприятие БАТЭ (управляющая компания холдинга «Автокомпоненты») увеличило поставки своей продукции «Камазу» в 1,5 раза.

На этой неделе агентство ТАСС со ссылкой на сообщение посольства Белоруской Республики в Москве написало, что Минск ожидает, что в 2022 году будет выполнено больше половины союзных программ с Москвой. По мнению посла России в Минске Бориса Грызлова, союзное государство России и Белоруссии будет образцом межгосударственного объединения XXI века.