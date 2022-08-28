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WSJ: энергокризис в Европе ставит под угрозу индустрию производства стекла

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Константин Чалабов/РИА «Новости»

Уменьшение поставок газа из России в Европу поставило под угрозу целую индустрию производства стекла в регионе. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В публикации указали, что уменьшение поставок газа привело к проблемам в стекольной индустрии. Речь идет о том, что сам газ является основным компонентом при производстве стекла. В этом процессе достигаются определенные температуры, которые необходимы для расплавления песка, кальцинированной соды и известняка.

По данным издания, при сокращении рынка стекла под ударом будет вся экономика Европы. При этом серьезные проблемы начнутся у IT-индустрии, продуктовой промышленности, фармацевтики и машиностроении.

13 августа агентство Bloomberg сообщило, что представитель австрийской династии производителей стекольной продукции Максимилиан Ридель заявил об угрозе остановки производства, причиной которой является газовый кризис в Европе. Представитель династии пояснил, что старинные печи, которые используются для плавки стекла, могут выйти из строя, если приостановить производство даже на короткое время.

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