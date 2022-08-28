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Bloomberg: Россия может перекрыть газ Евросоюзу на год без негативных для себя последствий

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Dmitry Lovetsky/AP

Россия может остановить экспорт газа в страны Евросоюза (ЕС), по крайней мере, на один год без негативных последствий для своей экономики. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на заявление экономиста консалтинговой компании Лиама Пича.

«До тех пор, пока цены на нефть и уровень экспорта остаются на текущих высоких уровнях, профицита текущего счета России будет достаточно, чтобы поддерживать его даже при отключении от основного газового рынка», — заявил Пич.

По его словам, нынешних доходов от продажи топлива Москве хватит «чуть более чем на год» в случае прекращения поставок в ЕС. Без этого рынка российская стороны в состоянии зарабатывать до $20 млрд в квартал на экспорте газа, несмотря на сокращение объемов.

Накануне сообщалось, что цена газа в Европе превысила $3 500 за 1 тыс. кубометров впервые с 7 марта.

Стоимость топлива растет на фоне ожиданий приостановки поставок по «Северному потоку» на трое суток — с 31 августа по 2 сентября. На прошлой неделе российский «Газпром» анонсировал паузу в работе газопровода. Дело в том, что единственный рабочий двигатель трубопровода Trent 60 нуждается в техническом обслуживании.

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