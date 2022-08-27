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Украина разорвала соглашение с Россией в области атомной энергетики

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram-канале сообщил о прекращении кабмином действия соглашения между правительствами Украины и России о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики.

«Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством РФ о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики, заключенного 14 января 1993 года в Москве», — написал он.

Ранее правительство Украины разорвало соглашение с кабмином Российской Федерации о мерах по обеспечению параллельной работы энергетических систем двух стран.

Кроме того, Россия разорвала с Украиной соглашение об избежании двойного налогообложения, которое ранее было денонсировано украинской стороной.

Минфин Украины заявил об окончании действия льготных условий для резидентов России, которые ведут деятельность на Украине: к ним будет применяться общая ставка налогообложения в 15%.

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