Reuters: замминистра финансов США обсудил в Индии введение потолка цен на российскую нефть

Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо обсудил с чиновниками и представителями бизнеса Индии вопрос введения потолка цен на российскую нефть. Об этом он сообщил во время визита в Нью-Дели, передает Reuters.

Также Адейемо отметил, что Соединенные Штаты обеспокоены тем, что уменьшение доступности российской нефти с 5 декабря приведет к увеличению цен на этот вид энергоресурсов.

Последние несколько месяцев страны-участницы G7 (Великобритания, ФРГ, Италия, Канада, Франция, Япония и США) обсуждают введение потолка цен на российскую нефть. В августе газета The Jakarta Post со ссылкой на представителя властей США написала, что страны G7 убеждают власти Индонезии присоединиться к их инициативе по установлению предельной цены на нефть из России.

Ранее в Госдепартаменте США призвали Китай и Индию присоединиться к сделке по установлению «потолка» цен на российскую нефть.