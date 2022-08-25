ФНС РФ сократила срок проверки деклараций для получения налогового вычета до 12 дней

Федеральная налоговая служба (ФНС) сократила время поверки деклараций граждан России для получения вычета по подоходному налогу до 12 дней. Об этом заявил глава ФНС Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

Как рассказал Егоров, налоговая служба развила технологии, которые позволили ей сократить сроки вычетов.

«Мы посчитали очень важным людям как можно быстрее давать вычеты по подоходному налогу. И мы за это время с трех месяцев сократили до 12 дней для подавляющего большинства людей те вычеты, которые они получают», — сказал глава ФНС.

Граждане России уже фактически получили почти 80% вычетов по сравнению с 2021 годом, отметил он.

Глава налоговой также подчеркнул, что внедренные технологии также позволили уменьшить сроки возмещения средств компаниям.

По его словам, из 900 млрд руб., которые ФНС возместила компаниям, 750 млрд были предоставлены в течение восьми дней.

Ранее сообщалось, что Госдума в сентябре 2022 года может принять закон, согласно которому ФНС обяжут сообщать банкам о смерти клиентов ради оперативной блокировки счетов и вкладов.