Норвежский производитель удобрений Yara сократит производство из-за роста цен на газ

Норвежский производитель удобрений Yara сократит производство из-за высоких цен на газ в Европе. Об этом сообщается на сайте компании.

Общая загрузка предприятия по производству аммиака будет около 35%. Суммарное сокращение годовой мощности производственной системы Yara составит 3,1 млн тонн аммиака и 4 млн тонн готовой продукции, в том числе нитратов и мочевины.

«Yara будет по мере возможности использовать свою глобальную систему снабжения и производства для оптимизации операций и удовлетворения потребительского спроса, включая продолжение производства нитратов с использованием импортного аммиака, когда это возможно», — говорится в заявлении.

Как сообщает Bloomberg, энергокризис в Европе мог привести к сокращению суммарных мощностей по производству азотных удобрений в Европе более чем на 25%.

Такая ситуация, по прогнозам агентства, может привести к тому, что фермеры будут использовать меньше удобрений и как следствие снизится урожайность, что скажется на росте цен на продовольствие.

Накануне стало известно, что Литовский завод по производству удобрений Achema остановит работу с сентября 2022 года из-за роста цен на природный газ.