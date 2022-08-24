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IKEA планирует вернуться в Россию «в течение года-двух»

ТАСС: IKEA не продаст бизнес в России и вернется в течение двух лет

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РИА «Новости»

IKEA хочет вернуться в Россию в течение двух лет и не планирует продавать бизнес в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к компании.

«IKEA никому не собирается продавать свой бизнес в России, чего никогда не делала и в других странах. Ретейлер планирует вернуться в РФ самостоятельно в течение года-двух...» — цитирует ТАСС источник.

По информации агентства, IKEA хотела бы вернуться после ослабления санкций и смены экономической обстановки.

Отмечается, что сами магазины до возвращения ретейлера будут закрыты и, возможно, сданы в аренду в следующем году.

Тем не менее, компания сохранила рабочие места за примерно 700 сотрудниками, которые продолжат выполнять работу в офисах.

15 августа IKEA объявила о завершении распродажи своих товаров в России. Тогда сообщалось, что магазины останутся закрытыми и будут работать только на выдачу оформленных заказов, а также возврат и обмен товаров.

Позже сообщалось, что компания ООО «Икеа дом», которая до этого управляла магазинами сети в РФ, будет ликвидирована.

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