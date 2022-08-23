Глава ВЦИОМ: россияне предпочитают внутренний туризм

Россияне стали отдавать предпочтение внутреннему туризму, выбирая поездки в стране. Об этом заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью РИА «Новости».

«Темпы роста внутреннего туризма очень высокие, как и цены. Именно потому, что спрос есть, а предложение пока не дотягивает. Но постепенно бизнес идет в эту сферу, строятся гостиницы, открываются рестораны, прокладываются новые маршруты», — уточнил Федоров.

По его словам, поначалу гражданам было непривычно путешествовать по России. Но затем они постепенно адаптировались к новой действительности. При этом достаточно высокие цены поездок внутри страны не являются стоп-фактором для россиян, подчеркнул Федоров.

Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщили, что туры в Турцию подорожали в среднем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за роста цен на авиаперевозки и ослабления курса лиры к американскому доллару. Цена тура на семь дней на двоих повысилась со 115 тыс. до 172 тыс. руб.

Ранее ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что в мае количество российских туристов в Турции снизилось на 62,4% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года.