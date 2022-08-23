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Индекс деловой активности в Европе в августе снизился

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Michael Probst/AP

Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны в августе сократился до 49,2 пункта. В июле этот показатель составлял 49,9 пункта, сообщает Reuters со ссылкой на данные компании S&P Global.

Отмечается, что сокращение в августе оказалось не таким большим, как это прогнозировалось (до 49 пунктов — «Газета.Ru»). Однако индекс деловой активности в еврозоне снижается уже второй месяц подряд из-за сокращения потребительских расходов населения и ограничений предложения из-за кризиса, связанного с антироссийскими санкциями.

На негативную тенденцию также повлияли локдауны в Китае в связи с распространением коронавирусной инфекции. В результате потребители сталкиваются с самой высокой инфляцией за последние десятилетия, а центральные банки вынуждены идти на ужесточение денежно-кредитной политики для поддержки экономик стран еврозоны.

22 августа в Бундесбанке высоко оценили вероятность рецессии в крупнейшей экономике еврозоны Германии. Согласно прогнозам аналитиков банка, инфляция может превысить 10% уже этой осенью. Германия, чья тяжелая промышленность сильно зависит от поставок российского газа, является одной из самых уязвимых стран к прекращению поставок энергоносителей и росту цен на топливо.

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