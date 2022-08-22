Немецкий министр заявил, что Россия может продолжить сокращать подачу газа в ФРГ

Министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что ожидает дальнейшего сокращения поставок газа в Германию со стороны России. Об этом он заявил в эфире телеканала APD, передает ТАСС.

У Германии впереди очень сложная зима, отметил Хабек.

«Стоит ожидать, что [президент России Владимир] Путин в дальнейшем еще больше сократит подачу газа», — сказал глава министерства.

Как сообщает агентство, министр по делам экономики Роберт Хабек в настоящее время находится с визитом в Канаде вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, где они планируют обсудить вопрос поставок сжиженного природного газа из Канады в Германию.

Ранее Роберт Хабек заявлял, что запуск газопровода «Северный поток — 2» стал бы уступкой России. По его словам, введение в эксплуатацию газопровода говорило бы о том, что президент России Владимир Путин прав.