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Немецкий министр заявил, что Россия может продолжить сокращать подачу газа в ФРГ

Глава Минэкономики ФРГ Хабек ожидает дальнейшего сокращения поставок газа из России

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Global Look Press

Министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что ожидает дальнейшего сокращения поставок газа в Германию со стороны России. Об этом он заявил в эфире телеканала APD, передает ТАСС.

У Германии впереди очень сложная зима, отметил Хабек.

«Стоит ожидать, что [президент России Владимир] Путин в дальнейшем еще больше сократит подачу газа», — сказал глава министерства.

Как сообщает агентство, министр по делам экономики Роберт Хабек в настоящее время находится с визитом в Канаде вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, где они планируют обсудить вопрос поставок сжиженного природного газа из Канады в Германию.

Ранее Роберт Хабек заявлял, что запуск газопровода «Северный поток — 2» стал бы уступкой России. По его словам, введение в эксплуатацию газопровода говорило бы о том, что президент России Владимир Путин прав.

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