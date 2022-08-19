В Германии обвинили Россию в распространении фейков и расколе немецкого общества

Глава Федерального ведомства по охране конституции (BfV) Томас Хальденванг заявил, что Россия распространяет в Германии фейки о дефиците газа и росте цен на продукты, тем самым пытаясь расколоть немецкое общество. Об этом пишет газета Handelsblatt.

Хальденванг отметил, что спецслужбы ФРГ опасаются увеличения российского влияния. По его мнению, агенты из России «путем целенаправленного распространения дезинформации» создают панику среди немцев, пытаясь настроить их против действующих властей и «вбить клин в немецкое общество».

«Россия использует такие инструменты, как кибератаки и дезинформация, в качестве гибридных инструментов, призванных расколоть германское общество», — сказал он.

Начальник немецких спецслужб также считает, что угроза внутренней стабильности Германии исходит в том числе «от правых и левых экстремистов, сторонников конспирологических теорий и нацистской идеологии».

Ранее сообщалось, что немецкие импортеры газа потеряли €32 млрд от падения поставок из России. С целью покрыть расходы компаний немецкие власти ввели газовый налог для конечных потребителей.