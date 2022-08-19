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Минпромторг Афганистана: Кабул может предложить полезные ископаемые в обмен на нефтепродукты

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Правительство Афганистана контролирует ситуацию в стране, и могло бы предложить России добываемые полезные ископаемые, сухофрукты и лекарственные травы в обмен на поставки нефтепродуктов. Об этом заявил министр промышленности и торговли страны Нуриддин Азизи в интервью РИА «Новости».

«Нынешнее афганское правительство контролирует территорию всей страны, ситуация безопасна. И сейчас мы можем предоставить России какие-то свои полезные ископаемые в обмен на импорт из России, в том числе на продукты и энергоресурсы из России», — сказал министр.

Также, полагает он, Афганистан мог бы предложить России сухофрукты и лекарственные травы.

«Мы можем поставить в Россию сотни тонн такой продукции», — сказал Азизи, указывая на высокие цены на лекарственные травы, в которых, по его словам, сейчас «Россия нуждается» для медицины.

«И мы можем использовать их в бартерной торговле. Мы можем поставлять сырье на российские фабрики, как это мы уже делаем сейчас с Китаем», — резюмировал он.

Ранее он заявил, что Афганистан планирует достичь до конца 2022 года соглашения с российским Минэнерго на поставку одного миллиона тонн бензина и дизельного топлива.

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