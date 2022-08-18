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Politico: США рекомендуют своим фирмам уйти из Турции в случае ее сближения с Россией

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Reuters

Соединенные Штаты могут рекомендовать западным компаниям сократить экономические связи с Турцией или уйти из страны, если Анкара заключит с Москвой «формальное экономическое партнерство». Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на американского чиновника.

«Мы думаем, что Турция должна быть глобальным центром притяжения для бизнеса и капитала, но близкие отношения с Россией создадут реальные риски для интеграции Турции с остальным миром», — сказал чиновник.

По информации издания, если Западу удастся доказать, что Турция «уклоняется от санкций», то США могут даже отключить ее от доллара в рамках вторичных санкций. Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил газете, что Анкара не должна помогать Москве искать решения для обхода ограничений, отметив, что Брюссель «тщательно отслеживает ситуацию».

16 августа стало известно, что ряд стран Евросоюза обеспокоены значительным ростом торговли Турции с Россией, в связи с чем они запросили у Анкары информацию о ее отношениях с Москвой.

Ранее президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Эрдоган по итогам переговоров в Сочи приняли решение совместно наращивать торговые объемы, идти навстречу друг другу в экономике и энергетике, а также предпринять шаги для сотрудничества в сфере торговли, транспорта, туризма и сельского хозяйства.

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