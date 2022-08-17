В России инфляция в годовом выражении упала ниже 15%

В России инфляция в годовом выражении замедлилась до 14,87%, по сравнению с 15,01% на прошлой неделе. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на обзор Минэкономразвития РФ «О текущей ценовой ситуации».

Министерство заявило, что на неделе с 9 по 15 августа снижение цен продолжилось и достигло 0,13%.

«В годовом выражении темпы роста цен снизились до 14,87% год к году», — сказано в документе.

Как отмечает ведомство, основной вклад в уменьшение цен продолжает вносить удешевление продовольственных товаров (снижение на 0,33%) за счет падения цен на плодоовощную продукцию.

«Также возобновилось снижение цен на туристические и регулируемые услуги (минус 0,19% после роста на 0,08% неделей ранее) преимущественно за счет снижения стоимости авиабилетов. В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе околонулевой рост цен (0,02%)», — говорится в обзоре.

Ранее Центробанк России спрогнозировал, что инфляция в стране по итогам 2022 года составит 12-15%.

При этом эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов предположил, что годовая инфляция в РФ к концу декабря 2022-го составит 14-14,5% или 15,8%. По его словам, какой сценарий реализуется — первый или второй — зависит от динамики роста цен в непродовольственном секторе.