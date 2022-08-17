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В Белоруссии заявили об открывшейся нише в $1 млрд из-за ухода IKEA из России

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Уход шведской компании по продаже мебели и товаров для дома IKEA с российского рынка освобождает нишу размером в $1 млрд. Об этом в интервью газете «Республика» заявил заместитель министра экономики Белоруссии Дмитрий Ярошевич.

«Для нас огромный потенциал в деревообработке. С рынка России ушла компания IKEA. А это ниша в $1 млрд. Сегодня возможности белорусских мебельщиков оцениваются в $400 млн, а это уже 40% от освободившегося сегмента», — отметил Ярошевич.

По его словам, аналогичная ситуация складывается и в легкой промышленности. Например, размер рынка обуви в России оценивается в $100 млрд. Потенциал замещения отечественными аналогами составляет $600 млн. Однако есть возможность увеличить мощности, привлекая малый и средний бизнес.

Он добавил, что санкции Запада создают определенные сложности, так как выпадает часть объемов экспорта продукции. Однако снижение экспорта белорусских товаров в недружественные страны на $2,5 млрд за первое полугодие было практически полностью компенсировано поставками в Россию и Китай.

15 августа IKEA объявила о завершении распродажи своих товаров в России. Отмечается, что магазины останутся закрытыми и будут работать только на выдачу оформленных заказов, а также возврат и обмен товаров.

Позже сообщалось, что компания ООО «Икеа дом», которая до этого управляла магазинами сети в РФ, будет ликвидирована.

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