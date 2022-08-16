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Постпред РФ при международных организациях в Вене: Россия не видит угрозы в иранской нефти

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в эфире телеканала CNN, что Россия не видит угрозы в возвращении иранской нефти на рынок.

«По оценкам экспертов, Иран сможет добывать около 3,5 млн баррелей в день, это повышение глобальной добычи на 1%. Не похоже, что такие объемы окажут серьезное влияние», — заявил Ульянов.

Он добавил, что Россия не видит угрозы для своих нефтяных доходов из-за возвращения Иранской нефти на мировой рынок.

Ранее сообщалось, что Евросоюз оказывает давление на США и Иран ради скорейшего восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. При этом Тегеран со своей стороны выдвигает жесткие условия, от исполнения которых не сможет отказаться ни одна администрация президента США.

СВПД был подписан Россией, Ираном, Великобританией, Германией, Китаем, США и Францией в 2015 году.

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