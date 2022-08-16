Глава ГРУ Костюков: Запад провоцирует глобальный кризис, вводя санкции против России

Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков заявил, что Запад провоцирует глобальный продовольственный кризис, вводя антироссийские санкции. Об этом он сообщил в ходе Московской конференции по международной безопасности, передает ТАСС.

«Деструктивное влияние оказывают введенные против России санкции, создающие предпосылки к глобальному продовольственному кризису. Нарушаются отлаженные механизмы поставки зерна и удобрений мировым потребителям», — сказал он.

По словам Костюкова, до введения санкций Россия ежегодно поставляла более 20 млн тонн зерновых культур и около 11 млн тонн удобрений на Ближний Восток и в Северную Африку.

Ранее посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов назвал «абсурдными» попытки американских властей возложить на Россию ответственность за мировой продовольственный кризис и назвал западные санкции одной из его настоящих причин.

До этого заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс заявлял, что российские удобрения и продовольствие являются необходимыми для мира.