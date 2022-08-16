Шольц сообщил, что Германия будет солидарна с другими странами при нехватке у них газа

Германия готова помочь другим странам Евросоюза, если произойдет нехватка у них газа, и ожидает, что аналогично поступят и другие государства сообщества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкого канцлер Олафа Шольца.

По его словам, страны Евросоюза «могут положиться друг на друга».

«Это будет так и в отношении использования газа. Если в других странах возникнут ограничения снабжения, то, я думаю, мы все изучим имеющиеся у нас мощности», — отметил Шольц.

Он обратил внимание, что Берлин поможет странам, нуждающимся в газе.

«Я считаю, что мы должны экономить энергию и газ», — добавил канцлер Германии.

Ранее во Франции заявили, что Европа ударила антироссийскими санкциями по самой себе.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.