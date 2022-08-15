В КНР заявили, что готовы укреплять сотрудничество с Афганистаном в торговле и энергетике

В пресс-службе МИД Китайской Народной Республики рассказали в годовщину смены власти в Кабуле, что Афганистан все еще находится на критическом этапе перехода от хаоса к управлению, и Пекин готов укреплять сотрудничество с Кабулом в торговле, экономике и энергетике. Об этом информирует РИА «Новости».

В ведомстве указали, что когда США в спешке вывели свои войска из Афганистана, то оставили афганскому народу хаос. Китайские власти считают, что в то же время афганский народ получил историческую возможность взять в свои руки будущее и судьбу страны.

Отмечается, что Пекин на протяжении длительного периода времени активно поддерживал мирное восстановление государства.

В министерстве напомнили, что временное правительство Афганистана заявило о своей приверженности созданию благоприятной среды для иностранных инвесторов. Китай готов инвестировать в энергетику и заниматься торговлей с Кабулом.

Ранее в Кабуле талибы (организация запрещена в России) выстрелами разогнали женский митинг за право на образование. Женщины вышли на демонстрацию в преддверии 15 августа — даты, когда талибы год назад вошли в Кабул. Демонстрантки вышли с лозунгами в защиту свободы, права на образование и работу.

Также посол России Дмитрий Жирнов заявил, что талибы — это реальность в Афганистане, от которой не уйти, поэтому нужно работать с ними там. Дипломат добавил, что везде, где это отвечает национальным интересам Москвы, Москва будет работать с современным правительством Афганистана.