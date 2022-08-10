The Telegraph: конфликт США и КНР из-за Тайваня cтанет мировым экономическим кошмаром

Военный конфликт между США и Китаем за контроль над Тайванем обернется «экономическим и военным кошмаром» для всего мира. Так считает обозреватель The Telegraph Роджер Бутль.

Автор статьи уверен, что кризис на Тайване, который обострился из-за визита в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, не утихнет после ее возвращения в Соединенные Штаты.

По словам Бутля, ситуация вокруг острова будет иметь ужасные последствия, которые рискуют выйти далеко за рамки экономики.

«Если она перерастет в войну с участием США, результаты будут разрушительными», — отметил он.

Обозреватель подчеркивает, что Тайвань хоть и является небольшим регионом, но он играет значительную роль в мировой экономике, так как производит значительную часть микрочипов, которые необходимы для функционирования современного наукоемкого хозяйства. Он также напомнил, что на долю Китая приходится 15% мирового экспорта товаров.

Колумнист полагает, что на фоне уже существующих проблем, которые накопились из-за пандемии коронавируса и украинского конфликта, тайваньский кризис оборвет глобальные цепочки поставок.

Ранее Нэнси Пелоси заявила, что США не позволят Китаю «изолировать Тайвань». При этом она подчеркнула, что Вашингтон по-прежнему поддерживает статус-кво в ситуации с Тайванем.