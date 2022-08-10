Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Мелитополе прогремел взрыв 22:47
Жительницу Калининградской области подозревают в ложных сообщениях о минировании... 22:42
Глава Курской области Старовойт рассказал о повреждении железной дороги «Льгов... 22:38
23-летняя девушка утонула при катании на сап-борде под Анапой 22:30
11 августа российский полузащитник Миранчук пройдет медосмотр... 22:27
Стадо коров на детской площадке возмутило жительницу Мысков Кемеровской области 22:25
JPost: «Сохнут» может свернуть присутствие в РФ и перейти... 22:25
МО РФ: СБУ планирует «карательную» операцию в Харькове по выявлению... 22:12
Тренер СКА Ротенберг назвал фейком информацию о покупке военного билета нападающим... 22:09
Первый генпрокурор России рассказал, какое наказание грозит «скопинскому маньяку»... 22:02
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

The Telegraph: конфликт США и КНР из-за Тайваня cтанет мировым экономическим кошмаром

close
100%
Reuters

Военный конфликт между США и Китаем за контроль над Тайванем обернется «экономическим и военным кошмаром» для всего мира. Так считает обозреватель The Telegraph Роджер Бутль.

Автор статьи уверен, что кризис на Тайване, который обострился из-за визита в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, не утихнет после ее возвращения в Соединенные Штаты.

По словам Бутля, ситуация вокруг острова будет иметь ужасные последствия, которые рискуют выйти далеко за рамки экономики.

«Если она перерастет в войну с участием США, результаты будут разрушительными», — отметил он.

Обозреватель подчеркивает, что Тайвань хоть и является небольшим регионом, но он играет значительную роль в мировой экономике, так как производит значительную часть микрочипов, которые необходимы для функционирования современного наукоемкого хозяйства. Он также напомнил, что на долю Китая приходится 15% мирового экспорта товаров.

Колумнист полагает, что на фоне уже существующих проблем, которые накопились из-за пандемии коронавируса и украинского конфликта, тайваньский кризис оборвет глобальные цепочки поставок.

Ранее Нэнси Пелоси заявила, что США не позволят Китаю «изолировать Тайвань». При этом она подчеркнула, что Вашингтон по-прежнему поддерживает статус-кво в ситуации с Тайванем.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть