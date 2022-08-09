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Глава Минобороны: цены в Великобритании не перестанут расти сразу, кто бы ни был премьером

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Global Look Press

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что вне зависимости от того, кто займет место премьер-министра страны, правительство не сможет моментально решить проблему роста стоимости жизни, написала газета Guardian.

«Нет ни одного человека, который предлагает решение этим значительным повышениям (цен), ни Лейбористская партия (оппозиция), ни Риши Сунак (экс-глава Минфина Соединенного Королевства), никто другой. И идея, что правительство достанет волшебную палочку, независимо от того, кто станет премьер-министром, в том числе (глава) Лейбористской партии, шарлатанская, так сказать», — сказал Уоллес.

В то же время глава Минобороны поддержал идею налоговой политики, которую предлагает глава МИД страны Лиз Трасс в случае ее избрания на пост премьера. Уоллес добавил, что снижение налогов является одним из путей помощи жителям, которые столкнулись с финансовыми трудностями.

В Великобритании в конце июля прошло голосование членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. Наибольшее количество голосов получили два кандидата — Лиз Трасс и Риши Сунак.

В конце июля сообщалось, что годовая инфляция в Великобритании по итогам июня ускорилась до 9,4%, что стало рекордным значением с 1982 года.

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