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Эксперт Кондратьев: Венгрию и Словакию ждут «серьезные проблемы», если «Дружбу» не запустят через неделю

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РИА «Новости»

Венгрии и Словакии не хватит запасов нефти на собственных перерабатывающих заводах для покрытия выпавших объемов от приостановки прокачки через южную ветвь трубопровода «Дружба». Такое мнение высказал в разговоре с «Газетой.Ru» заместитель Экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

«Если отключение южной ветви «Дружбы» будет длиться несколько дней, для Венгрии и Словакии критичного ничего не произойдет. У них есть запасы на местных нефтеперерабатывающих заводах, которые способны покрыть выпавшие объемы. Но если остановка транзита будет более длительной — неделя и более — для Венгрии и Словакии это будет означать серьезные проблемы», — объяснил Кондратьев.

Он добавил, что Венгрия, Словакия и Чехия по-прежнему сильно зависят от поставок российской нефти по южной ветви трубопровода «Дружба». Однако у Праги больше возможностей для диверсификации топливной прокачки.

«Венгрия зависит от поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» более чем на 70%, Словакия — более чем на 90%. У Чехии ситуация получше. Прага может относительно быстро переключиться на поставки из Австрии. Но Чехия все равно зависит от поставок из России на 40%», — резюмировал Кондратьев.

Утром 4 августа украинская государственная компания «Укртранснафта» временно приостановила прокачку нефти по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба». «Транснефть» подтвердила, что Киев прекратил транзит по южной ветке «Дружбы», так как российская сторона не может провести платеж за него из-за санкций ЕС.

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