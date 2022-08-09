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Yle: финские организации обходят отраслевые ограничения на въезд путем перецепки тягачей

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Логистические компании России и Финляндии начали обходить отраслевые ограничения при помощи перецепки тягачей, объем грузоперевозок сейчас составляет порядка трети от прошлогоднего. Об этом сообщает Yle со ссылкой на представителя таможни Финляндии Яркко Фагерстрема.

«Если финский грузовик имеет российский прицеп, то это трактуется как финская комбинация, и ее перевозка через границу совершенно законна»,— объяснил он.

В результате финские водители перегоняют фуру через пограничные КПП, за воротами которых их ожидают российские грузовики. Затем производится сцепление фуры.

Евросоюз 8 апреля текущего года запретил российским и белорусским грузовикам передвигаться по территории ЕС. В свою очередь Россия не ввела зеркальную меру, и европейские грузовики могут продолжать работать в РФ.

В апреле сразу после ввода ограничений, на 15-й неделе, границу пересекли 834 грузовика, а на 27-й неделе, в начале июля, границу пересекли 2 112 фур.

Ранее стало известно, что Минпромторг запустил подготовку к переводу автопрома России на «Евро-6». После экспертного заключения и одобрения Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) поправки в техрегламент вступят в силу.

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