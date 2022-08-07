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Юрист сообщил о законном праве использовать карту супруга при согласии

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Руководитель департамента систем судопроизводства и уголовного права факультета права НИУ ВШЭ Тимур Соколов заявил, что часто для покупок или снятия денег может использоваться банковская карта супруга и это законно при ряде условий. Об этом сообщает «Прайм».

По словам эксперта, оплачивать покупки или снимать наличные можно, если на это дано согласие от владельца карты.

Также, как добавил Соколов, сумма не должна превышать заранее оговоренной.

«То есть сумма должна быть не больше той, на которую разрешил вам «претендовать» обладатель банковской карты», — отметил юрист.

Подчеркивается, что любые банковские операции, совершенные без информирования владельца карты, могут оцениваться как кража.

Еще юрист обратил внимание, что магазин вправе отказать в проведении операции, если установлено, что карта принадлежит другому человеку.

Ранее стало известно, что жительницу Екатеринбурга будут судить за оплату корма коту чужой картой.

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