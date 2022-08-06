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IDNES.cz: для жителей Чехии горячая вода станет роскошью

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Depositphotos

Кризис, который обусловлен антироссийскими санкциями, может повлечь проблемы в Чехии будущей зимой. Об этом заявил обозреватель iDNES.cz Томаш Лански.

По утверждению автора, зависимость от газа РФ ставит жителей страны в тупик. Якобы с одной стороны они не хотят получать топливо от президента России Владимира Путина, с другой — очень в нем нуждаются, написал Лански.

Как подчеркивается, может случиться три сценария газового кризиса.

Первый вариант в том, что Чехия зарезервировала три миллиарда кубометров СПГ на нидерландском плавучем терминале, которого должно хватить для удовлетворения почти трети годового потребления газа.

По второму сценарию, если СПГ не поступит, жителей страны заставят экономить, придется ограничить промышленные предприятия и другие производства. В связи с чем жителям страны придется экономить при использовании ресурсов, в том числе, реже мыться.

«Горячие ванны и душ снова превратятся в роскошь», — заметил главный редактор сервера Elektřina.cz Арсен Лазаревич.

Третий сценарий является наиболее пессимистичным, при котором газ РФ в Чехию вовсе не станут поставлять.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Санкции против России
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