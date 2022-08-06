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Президент Турции Эрдоган: Москва и Анкара намерены довести товарооборот до $100 млрд в год

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Вячеслав Прокофьев/РИА «Новости»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Сочи рассказал журналистам президентского пула, что турецкая и российская сторона договорились о планах выведения двусторонней торговли до $100 млрд в год. Об этом сообщает телеканал TRT.

«Мы хотим развивать сотрудничество во всех областях, включая энергетику, торговлю, туризм, сельское хозяйство. Мы хотим, чтобы наша торговля была более сбалансированной. В Сочи наш министр торговли Муш подписал с вице-премьером России Новаком меморандум — своего рода дорожную карту торгово-экономических отношений между двумя странами», — отметил он.

Ранее Эрдоган заявил, что Россия и Турция договорились о переходе к торговле в рублях.

Кроме того президент Турции назвал справедливым подход российского коллеги Владимира Путина к сирийскому вопросу. По его словам, подход российского президента заключается в том, что Анкаре лучше решать свои задачи по борьбе с терроризмом совместно с властями Сирии.

Накануне в Сочи Владимир Путин провел встречу с турецким лидером, которая продолжалась чуть более четырех часов. Главы государств смогли обсудить широкий круг тем, включая Украину, ситуацию в Сирии и Нагорном Карабахе.

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