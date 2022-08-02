Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Посол России в Сербии Боцан-Харченко: за действиями Косово стоят США и Евросоюз 11:12
«Ъ»: концертная индустрия в России упадет по уровню доходов... 11:11
Турция объявит США о неприемлемости условий при закупке F-16 11:10
Венесуэльский депутат утверждает, что Британия хочет присвоить золотой запас Венесуэлы 11:06
22-летний молодой человек избил 63-летнего прохожего во Владивостоке 11:05
«Типичный европеец»: волейболист Спиридонов о переходе экс-тренера... 11:04
Вице-премьер Украины заявила о начале обязательной эвакуации из Донбасса 11:02
Дизайнер показал, как мог бы выглядеть возрожденный «Москвич» 11:02
Китайский МИД подтвердил готовность к жесткому ответу в случае визита Пелоси... 11:00
Житель Санкт-Петербурга напугал россиянку обнаженными половыми органами... 10:59
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Россия и Камбоджа прорабатывают переход на расчеты в нацвалютах

Посол Боровик заявил, что Россия и Камбоджа могут перейти на нацвалюты во взаиморасчетах

close
100%
Pixabay

Вопрос, связанный с переходом на национальные валюты во взаиморасчетах России и Камбоджи, сейчас прорабатывается. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посла России в Пномпене Анатолия Боровика.

«В части, касающейся взаимодействия в финансовой сфере, нашим партнерам известны соответствующие российские инициативы, они в проработке», — добавил посол.

Также Боровик обратил внимание, что по итогам 2021 года объем товарооборота между РФ и Камбоджей составил 239,4 млн долларов Соединенных Штатов.

Однако за первые четыре месяца 2022 года показатели товарооборота снизились, дело в пандемии и санкциях Запада, добавил Боровик.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть