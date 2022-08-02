Россия и Камбоджа прорабатывают переход на расчеты в нацвалютах

Вопрос, связанный с переходом на национальные валюты во взаиморасчетах России и Камбоджи, сейчас прорабатывается. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посла России в Пномпене Анатолия Боровика.

«В части, касающейся взаимодействия в финансовой сфере, нашим партнерам известны соответствующие российские инициативы, они в проработке», — добавил посол.

Также Боровик обратил внимание, что по итогам 2021 года объем товарооборота между РФ и Камбоджей составил 239,4 млн долларов Соединенных Штатов.

Однако за первые четыре месяца 2022 года показатели товарооборота снизились, дело в пандемии и санкциях Запада, добавил Боровик.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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