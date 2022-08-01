В Минсельхозе Молдавии заявили, что засуха на треть снизит урожай пшеницы в стране

Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля спрогнозировал сокращение урожая пшеницы на треть по сравнению с 2021 годом. О этом глава Минсельхоза страны заявил в эфире телеканала Jurnal TV.

«В этом году, исходя из прогнозов, мы ожидаем собрать около 700–800 тысяч тонн пшеницы, это на треть меньше прошлогоднего», — сказал министр.

Однако, по его словам, этого объема более чем достаточно для обеспечения продовольственной безопасности страны. Молдаване внутри республики потребляют 330 тысяч тонн пшеницы, и 150 тысяч тонн фуражной пшеницы (это зерно, не пригодное для переработки на муку для хлебопечения).

Боля отметил, что фермеры в стране на сегодняшний день почти не экспортируют пшеницу из-за низких цен, которые были обусловлены ситуацией на рынке.

Этой весной мировые цены на базовые продовольственные товары выросли сразу на 12,6%, достигнув самого высокого уровня как минимум с 1990 года, заявили в ООН. За месяц растительные масла подскочили в цене на 23,2%, а зерно подорожало на 17,1%.

В начале июня президент Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-24» заявил, что страна в новом сельскохозяйственном году (начнется 1 июля 2022 года) может увеличить экспорт зерна до 50 млн тонн с 37 млн тонн в текущем сельхозгоду (заканчивается 30 июня).