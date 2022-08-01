Мишустин: российская экономика по-прежнему открыта для всех стран

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что экономика России открыта для всех стран, которые стремятся к партнерству и хотят развивать со страной отношения.

«Наращивание несырьевого экспорта — это важнейшая задача, которая поставлена перед нами президентом. И российская экономика по-прежнему открыта для всех стран, которые хотят развивать с нами партнерские отношения», — цитирует премьера Общественная служба новостей.

Он также добавил, что в настоящее время, в условиях санкций, российские производители и поставщики сталкиваются с дополнительными проблемами и издержками, и для поддержки этих компаний правительство «упрощает действующий порядок компенсации до 80% затрат на транспортировку их продукции».