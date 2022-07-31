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Названа дата прибытия первых судов с украинским зерном в Турцию

CNN Turk: первый караван из 16 судов с зерном с Украины 3 августа прибудет в Турцию

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Vadim Ghirda/AP

Первый караван из 16 сухогрузов с зерном с Украины дойдет до территориальных вод Турции 3 августа. Об этом сообщил телеканал CNN Turk, передает ТАСС.

По данным телеканала, сухогрузы будут сопровождаться беспилотниками. Прохождение судов будут также отслеживать представители Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле с помощью спутников.

Первые суда с зерном по инициативе Турции проследуют к берегам Сомали, отмечает CNN Turk.

22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.

Как заявлял официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, соглашения по экспорту зерна с Украины помогут возобновить переговоры по урегулированию украинского кризиса между Москвой и Киевом.

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