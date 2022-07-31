Названа дата прибытия первых судов с украинским зерном в Турцию

Первый караван из 16 сухогрузов с зерном с Украины дойдет до территориальных вод Турции 3 августа. Об этом сообщил телеканал CNN Turk, передает ТАСС.

По данным телеканала, сухогрузы будут сопровождаться беспилотниками. Прохождение судов будут также отслеживать представители Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле с помощью спутников.

Первые суда с зерном по инициативе Турции проследуют к берегам Сомали, отмечает CNN Turk.

22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.

Как заявлял официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, соглашения по экспорту зерна с Украины помогут возобновить переговоры по урегулированию украинского кризиса между Москвой и Киевом.