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Во время обстрела Николаева погиб украинский бизнесмен из списка Forbes Вадатурский

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В Николаеве после обстрела погиб владелец крупнейшей зерноторговой компании Алексей Вадатурский. Об этом пишут украинские СМИ и ряд Telegram-каналов.

Как сообщается, Вадатурский погиб в своем доме во время ночного обстрела города, вместе с ним погибла его жена Раиса.

Бизнесмен входил в список 100 крупнейших украинских бизнесменов. В июне 2020 года журнал «Forbes Украина» оценил состояние Вадатурского в $450 млн. В 2007 году ему присвоили звание Героя Украины.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили в Николаевской области командира 28-й бригады вооруженных сил Украины (ВСУ).

24 июня стало известно, что на Украине погиб польский боец ММА Томаш Валентек, который в качестве наемника участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

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