Япония предупредила США о намерении сохранить доли в «Сахалине-2»

Япония оповестила Соединенные Штаты в пятницу, 29 июля, на переговорах в Вашингтоне глав внешнеполитических и экономических ведомств Японии и США в формате «2+2» о своем намерении сохранить доли в проекте «Сахалин-2». Об этом сообщает NHK.

Информацию подтвердил министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда.

«Мы объяснили американской стороне, что в этом вопросе планируем сохранить статус-кво. Думаю, что они поняли нашу позицию», — сказал японский политик.

Также Хагиуда обратил внимание, что сейчас есть призывы к Японии выйти из данного проекта.

Тем не менее министр экономики, торговли и промышленности добавил, что при выходе из проекта японских организаций на их место придут другие, «увеличив доходы РФ».

Ранее стало известно, что в Shell продолжают работу по соглашению о выходе из проекта «Сахалин-2».