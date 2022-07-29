«Газпром» сообщил, что Siemens устранил не более четверти неисправностей на турбинах

Замглавы «Газпрома» Виталий Маркелов заявил, что немецкий конгломерат Siemens устранил не более четверти обнаруженных неполадок на турбинах «Северного потока». Его цитирует ТАСС.

«Siemens устранила не больше четверти неисправностей, по остальным мы, к сожалению, так и не получили конструктивных предложений по восстановлению безопасности, надежности двигателей в соответствии со всеми требованиями законодательства Российской Федерации», — сказал Маркелов в эфире телеканала «Россия-24».

При этом замглавы «Газпрома» отметил, что у специалистов Siemens есть все возможности для выполнения сервисных работ. При этом ранее на этой неделе в компании Siemens заявили, что не получали от «Газпрома» каких-либо сообщений о неисправностях турбин трубопровода «Северный поток».

Также «Газпром» опубликовал переписку с партнерами о ремонте турбин и документы по КС «Портовая», которая является отправной точкой «Северного потока» на территории России.