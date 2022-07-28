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Австрийская OMV рассматривает выход из СП по разработке Южно-Русского месторождения

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Heinz-Peter Bader/Reuters

Австрийская нефтегазовая компания OMV по-прежнему не исключает вероятность выхода из совместного предприятия с российским «Газпромом» и немецкой Wintershall Dea по разработке Южно-Русского месторождения. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава OMV Альфред Штерн, пишет ТАСС.

«Мы также изучаем, как мы можем это (покинуть проект по разработке газового месторождения) сделать, включая возможную продажу и выход. Текущая обстановка привносит некоторые трудности в этот процесс, но мы продолжаем придерживаться нашей позиции о пересмотре доли в этом газовом месторождении», — сказал он.

Штерн не уточнил, что именно затрудняет процесс выхода компании из этого проекта.

По словам главы OMV, компания «деконсолидировал свои активы в России». Доля в 24,99% уже не отражается в производственных результатах и денежных потоках предприятия.

Ранее в OMV заявляли, что больше не будут инвестировать в российские проекты, пересмотрят долю в Южно-Русском месторождении и свое участие в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

В конце апреля сообщалось, что OMV за первые три месяца 2022 года списала активов почти на €2 млрд из-за потери доходов по «Северному потоку — 2» и операций с Россией.

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