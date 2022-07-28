Сайт IKEA не позволяет оформить заказы в Москве

Покупателям из Москвы временно недоступно оформление заказов на сайте IKEA из-за отсутствия интервалов доставки. Об этом сообщается на сайте компании.

«К сожалению, на данный момент оформить заказ в Москве невозможно ввиду временного отсутствия интервалов», — сказано в сообщении.

Чтобы попасть на сайт, по-прежнему работает автоматическая очередь для онлайн-покупок.

25 июля ретейлер IKEA возобновил онлайн-распродажу своих товаров. Как заявляли в компании, продажа осуществляется, пока «в вашем городе» есть доступные интервалы для доставки и самовывоза.

В середине июня эта компания заявила, что окончательно уходит из РФ, полностью прекращает все свои продажи, а также работу десяти заводов в стране.

Ранее руководители ФСИН по Свердловской области заявляли, что продукция колоний ведомства может заменить в России IKEA. По их словам, качество их мебели — «даже лучше», а цены — ниже.